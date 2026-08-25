Impulsan vinculación Sonora-Arizona para formar talento tecnológico especializado

Como parte de los esfuerzos del Gobierno de Sonora para fortalecer la vinculación binacional de sus instituciones, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), en colaboración con ADYCA Industrial, llevó a cabo el Foro Sonora-Arizona para el Desarrollo de Talento Tecnológico Especializado, un importante espacio de diálogo y vinculación entre los sectores educativo, empresarial, gubernamental y productivo de la región.
Con la participación de más de 300 asistentes, el Foro reunió a representantes de las diferentes cámaras empresariales, integrantes del Consejo Municipal de Educación Media y Media Superior, representantes del sector productivo y diversas instituciones educativas, como Cobach, Conalep, Cecyte, CEUNO, Universidad Vizcaya, Universidad Binacional, Unison e Instituto Tecnológico de Nogales.
El rector de la UTN, Miguel Ángel Salazar Candia, detalló que el eje central del encuentro fue la construcción de ecosistemas de innovación tecnológica transfronteriza, con especial atención en la industria de los semiconductores, el desarrollo de talento especializado, la manufactura avanzada, certificaciones, vinculación universidad-empresa y las nuevas oportunidades laborales y académicas entre Sonora y Arizona.
Esta visión de fortalecer el talento especializado, la innovación y la integración de Sonora a las cadenas globales de valor, particularmente en sectores estratégicos como los semiconductores, se encuentra alineada con las acciones e impulso que promueve el gobernador Alfonso Durazo para consolidar a Sonora como un referente nacional e internacional en desarrollo tecnológico y formación de talento.
Con este tipo de espacios, la UTN refrenda su compromiso con la formación de talento especializado, la innovación y la vinculación estratégica, fortaleciendo alianzas entre instituciones educativas, empresas, cámaras y organismos gubernamentales para generar nuevas oportunidades para los estudiantes y profesionistas.