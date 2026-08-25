Impulsan vinculación Sonora-Arizona para formar talento tecnológico especializado

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La UTNogales y ADYCA Industrial reunieron a más de 300 representantes de los sectores educativo, empresarial y productivo para fortalecer oportunidades en semiconductores y manufactura avanzada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 01:04 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 01:12 PM.