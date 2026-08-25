Inauguran sexta estación de Bomberos de Nogales para fortalecer atención en el poniente

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La nueva estación, ubicada en la calle Portales, contó con una inversión municipal de 4.06 millones de pesos y permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en el sector

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 09:52 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 09:54 AM.