Inauguran sexta estación de Bomberos de Nogales para fortalecer atención en el poniente

Con la premisa de entregar una obra que representa mucho más que la rehabilitación de un edificio, sino el fortalecimiento directo a la capacidad de respuesta para proteger a la comunidad, este lunes abrió oficialmente sus puertas la tan esperada sexta estación de Bomberos que servirá principalmente al poniente de Nogales, Sonora.
Toda la obra de rescate y culminación del edificio, el cual se encuentra ubicado en la calle Portales a un costado del Asilo de Ancianos Franciscano en esta frontera, se logró con una inversión total de 4 millones 65 mil pesos, provenientes de recursos propios del Ayuntamiento.
La verdad que me da mucha satisfacción y mucha alegría estar aquí entregando una estación, la sexta, de bomberos aquí en Nogales. Quiero distinguir la presencia de quienes me acompañan en el presídium y me acompañan para acompañarlos a ustedes, a los bomberos que hoy se van a hacer cargo de esta sexta estación, declaró el Alcalde.
Este edificio que se inaugura el día de hoy es una esperanza de vida. Este edificio en el que estamos nosotros, nuestras paredes, como bien dicen los compañeros es algo significativo que nos va a cortar el tiempo de distancia para prestarle un servicio a nuestra comunidad, mencionó el comandante Manuel Hernández.
Esta estación ya tiene paredes, puertas, unidades de emergencia y equipo, pero lo más importante que tendrá dentro de este espíritu de servir, lo más importante es que tendrá el espíritu de servir de cada uno de mis compañeros. A los vecinos de esta estación les decimos que esta estación también es de ellos. Aquí encontrarán a los bomberos comprometidos con servir y responder a cualquier emergencia, comentó el comandante y jefe de bomberos Cesar Vélez.