Investigan caso de grasa arrojada al drenaje que provocó colapso de colector en Nogales

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Autoridades buscan identificar a los responsables de arrojar decenas de botellas con grasa animal al alcantarillado, situación que ocasionó daños a la infraestructura sanitaria y un riesgo para automovilistas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 10:11 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 10:20 AM.