Investigan caso de grasa arrojada al drenaje que provocó colapso de colector en Nogales

El hallazgo de decenas de botellas de plástico llenas de grasa animal arrojadas al alcantarillado provocó el colapso de un colector principal ubicado en el bulevar Los Nogales, lo que ocasionó daños a la infraestructura sanitaria y grave riesgo vial, obligando a las autoridades a utilizar maquinaria y esparcir tierra sobre el pavimento para evitar accidentes automovilísticos.
Ante esta situación el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, indicaron sobre este incidente ya se investiga por parte de las autoridades, con la intención de que en el futuro próximo puedan localizarse a él o los presuntos respónsales y poder aplicar, sanciones legales y económicas correspondientes contra ellos.
Quisiera pensar que es falta de conciencia más que un acto deliberado para que, este, llamaran a los, este, si es un restaurante o si es alguien que no nos ocasionen ese tipo de problemas. Pues sí, ya tenemos bastante, este, drenajes todos los días que hay que tapar y la mayoría de ellas, la mayoría de ellos salen trapos, cobijas, piedras, cosas que no deberían, o sea, ya lo hemos mencionado aquí, que la mayoría de los drenajes se tapan por falta de conciencia de los ciudadanos, comentó el Alcalde.
Sí se puede determinar, o sea, son botellas llenas de grasa, si las ven, todas esas estaban llenas de grasa, el detalle es que con él, la grasa se va, cuando se mezcla con el agua tiende a irse hacia arriba, pues, y eso es lo que hizo que brotara, pero sí es peligroso, una, porque nos está tapando los drenajes, y otra, porque afortunadamente se detectó en cuanto sucedió y se tomaron acciones, tuvimos que poner tierra y todo eso, porque eso puede hacer que se resbale un carro y pueden provocar un accidente, también, aparte de los daños que causan a la infraestructura. Entonces, son botellas llenas de grasa, o sea, si es, digo, alguien que se tomó la molestia de llenarlas y echarlas al colector, pues, digo, sí es con cierta intención desde mi punto de vista, mencionó el director Sandoval.