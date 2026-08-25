Listo programa para conmemorar la Gesta Heroica del 27 de agosto en Nogales

El evento cívico que se llevará a cabo con motivo de la Gesta Heroica del 27 de agosto de 1918, frente a la réplica del antiguo edificio de la Aduana, en la calle Elías, se encuentra listo, informó la titular de Acción Cívica de Nogales, Sonora, Gabriela Zambrano Hernández.
Señaló que el programa de actividades preparado para conmemorar la defensa del territorio nogalense incluye la entrega de reconocimientos a personalidades que, por sus acciones en favor de la sociedad, se han hecho merecedoras de una distinción.
La funcionaria recordó que el año pasado fueron reconocidos diversos organismos de la sociedad civil por su labor altruista, mientras que en esta ocasión se distinguirá a personas que han destacado por sus aportaciones al entorno social.
Precisó que también se llevará a cabo una ceremonia cívica en el obelisco y monumento ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Posteriormente, se depositará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, ubicado en la colonia del mismo nombre.
Zambrano Hernández explicó que en dicho cementerio, donde descansan los restos de quienes perdieron la vida durante los acontecimientos del 27 de agosto de 1918, así como los del entonces presidente municipal de Nogales, Félix B. Peñaloza, se realizará una guardia de honor.
Asimismo, se llevará a cabo el pase de lista y el toque de silencio en memoria de quienes fallecieron durante aquella jornada histórica, como parte de los actos conmemorativos de la Gesta Heroica del 27 de agosto de 1918.