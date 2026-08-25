Listo programa para conmemorar la Gesta Heroica del 27 de agosto en Nogales

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La ceremonia incluirá reconocimientos a ciudadanos destacados, una ceremonia cívica, ofrenda floral, guardia de honor, pase de lista y toque de silencio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 11:13 AM.