Menor de 8 años es atropellada en la colonia Misión de Anza

Una menor de 8 años fue atropellada en calles de la colonia Misión de Anza en Nogales, Sonora cuando su mamá lo dejó ir a la tienda del lugar una patrulla la trasladó a recibir atención médica.
El informe oficial detalla que fue a las 10:38 horas que elementos de Autotransportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle San Ignacio de la colonia de dicho sector donde reportaban un atropellamiento de un infante.
En el lugar los agentes observaron a varias personas del sexo femenino rodeando a un niño, argumentando que la menor de 08 años había sido atropellada y trasladada al Hospital General Zona 5 del IMSS en la colonia Siglo XXI a bordo de una patrulla de la Policía Municipal, que pasó en el momento por la calle.
Por lo que los agentes de tránsito se trasladaron al hospital donde se entrevistaron con María F. de 28 años quien dijo ser madre de la menor y que momentos antes su hija le pidió permiso para ir a la tienda, escuchando un fuerte grito de su hija momentos después.
Dijo que de inmediato salió a buscarla encontrándola tendida en la banqueta llorando la cual les manifestó que había sido atropellada por un taxi de color blanco el cual se retiró del lugar.
En el hospital la menor fue certificada con lesiones en el tobillo que tarda más de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.