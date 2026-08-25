Menor de 8 años es atropellada en la colonia Misión de Anza

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La niña fue trasladada al Hospital General de Zona 5 del IMSS luego de ser presuntamente arrollada por un taxi blanco que se retiró del lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 04:05 PM.