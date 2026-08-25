Nogales conmemorará la Gesta Heroica con jornada de ciclismo y atletismo

Este fin de semana, la ciudad de Nogales conmemorará el 108 aniversario de la Gesta Heroica del 27 de agosto de 1918 con una gran jornada deportiva que congregará a atletas locales y regionales, esto por medio de una celebración organizada por el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto del Deporte este próximo 30 de agosto, con competencias de ciclismo y atletismo, para fomentar el deporte y la identidad de Nogales, Sonora.
El punto de encuentro para la competencia será el parque Mascareñas, desde donde se dará el banderazo de salid en punto de las 6:00 de la mañana, en donde se han preparado circuitos diseñados para poner a prueba la resistencia física de los participantes, quienes podrán competir en las ramas varonil y femenil.
En la disciplina de ciclismo, los competidores enfrentarán una exigente ruta de 80 kilómetros que abarcará las categorías Elite, Avanzado, Intermedia 50 y más, así como Juvenil, misma que contará con premios en efectivo para los primeros lugares, destacando un bono especial de 5 mil pesos para el ciclista más rápido que logre la marca de tiempo establecida.
Por su parte, la tradicional carrera pedestre se dividirá en dos distancias a corredores de distintos niveles de rendimiento, unos en el circuito de 7 kilómetros, los ganadores absolutos se harán acreedores a un premio de 3 mil pesos, además de las recompensas económicas estipuladas para los líderes de cada categoría.
Para la prueba de los 21 kilómetros, se ha preparado una atractiva bolsa de premiación para los 5 primeros lugares, con montos desde 5 hasta mil pesos, por lo con estas carreras el gobierno municipal continuará el legado de este encuentro deportivo que tiene más de 50 años y es uno de los más longevos del estado de Sonora, por lo que la invitación continuar abierta a todos los interesados a participar a acercarse al Instituto del Deporte para el proceso de registro e identificación.