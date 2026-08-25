Nogales conmemorará la Gesta Heroica con jornada de ciclismo y atletismo

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Las competencias se realizarán este 30 de agosto en el marco del 108 aniversario de la Gesta Heroica del 27 de agosto de 1918, con participación de atletas locales y regionales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 03:30 PM.