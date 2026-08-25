Preparan respuesta ante calor extremo y tormentas pronosticadas para Nogales

La oportuna activación de las torres de alertamiento temprano, con hasta una hora de anticipación, ha permitido prevenir mayores afectaciones en las vialidades tras las lluvias que se han presentado en la ciudad de forma periódica y constante, además de que afortunadamente no se han tenido más viviendas inundadas.
Ante los constantes fenómenos meteorológicos, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse prevenida frente a una semana de calor extremo que culminará nuevamente con fuertes tormentas.
Para esta semana tenemos un incremento importante en las temperaturas, vamos a tener temperaturas de 37 y hasta 38 grados centígrados durante los días y tenemos lluvia pronosticada de acuerdo con los indicadores a partir de jueves, viernes, sábado e incluso el domingo de manera más intensa durante todo el día, así que hay que estar preparados para esta lluvia, definitivamente, indicó Sedano.
Afortunadamente, el total de las familias que se vieron afectadas y que nos reportaron alguna condición, o que identificamos a través del rastreo que se llevó a cabo ahora sí que a ras de tierra para identificar a estas familias, se han atendido en su totalidad. Creo que hemos dado una respuesta oportuna al respecto. Si existe alguna persona que se sienta que no ha sido atendida al respecto, estamos abiertos para atender cualquier situación que pudiera haber, mencionó.