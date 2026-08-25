Preparan respuesta ante calor extremo y tormentas pronosticadas para Nogales

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Autoridades municipales mantienen activos los protocolos preventivos y las torres de alertamiento ante temperaturas de hasta 38 grados y lluvias intensas previstas para los próximos días

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 11:08 AM.