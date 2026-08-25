Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias y tormentas en Nogales

Ante las condiciones generadas por el monzón mexicano, acompañado por sistemas de inestabilidad atmosférica que favorecen la presencia de lluvias en el norte del país, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Entre las principales recomendaciones se encuentran no intentar cruzar arroyos con corriente, evitar transitar por vialidades consideradas de alto riesgo y no resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.
Asimismo, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a la información difundida a través de medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como atender las alertas emitidas mediante las 10 estaciones del Sistema de Alerta Temprana instaladas en distintos sectores de Nogales, Sonora.
En caso de lluvias intensas, podría incrementarse el flujo de agua en vialidades como 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, así como en prolongación Álvaro Obregón y los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otras zonas.
La Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a automovilistas y peatones a no arriesgarse a cruzar corrientes de agua durante las lluvias y utilizar, en la medida de lo posible, rutas alternas para llegar a sus destinos, ya que incluso vehículos altos, pesados o con tracción 4x4 pueden ser arrastrados por la fuerza del agua.
La dependencia recordó que, en caso de encontrarse en una situación de riesgo derivada de las lluvias, la ciudadanía debe comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, especialmente cuando un vehículo quede detenido en una zona inundada o expuesta a una creciente.
Finalmente, reiteró que las tormentas eléctricas también representan un riesgo, por lo que recomendó evitar permanecer debajo de árboles, alejarse de estructuras metálicas y reducir al mínimo la exposición en espacios abiertos mientras se mantenga la actividad eléctrica.