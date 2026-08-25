Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias y tormentas en Nogales

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La dependencia exhortó a la población a evitar cruzar arroyos y vialidades inundadas, mantenerse atenta a las alertas y utilizar rutas alternas durante las precipitaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 11:25 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 11:28 AM.