Realiza ISJ Asamblea Informativa en Nogales sobre avances del Gobierno de Sonora

Con el propósito de acercar a la ciudadanía información sobre los avances, obras y acciones que impulsa el Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) llevó a cabo una Asamblea Informativa en Nogales, Sonora.
Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, campus Nogales, la titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, destacó la importancia de que las y los ciudadanos conozcan directamente los resultados de la administración estatal y las acciones para transformar las condiciones de vida de las familias sonorenses.
Señaló que estos resultados forman parte de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien ha colocado como prioridad la construcción de un presupuesto social histórico, orientado a generar bienestar, ampliar oportunidades y atender las principales necesidades de la población.
En el encuentro estuvo presente el presidente municipal de la ciudad, Juan Francisco Gim Nogales, así como jóvenes y ciudadanía interesada en conocer los avances de la administración estatal.
Entre los proyectos estratégicos presentados destacó el Libramiento de Nogales, contemplado dentro del programa estatal de infraestructura carretera de 2026, así como el fortalecimiento de los programas de becas para ampliar las oportunidades educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sonorenses.
También se abordó el fortalecimiento de la seguridad patrimonial mediante la entrega de escrituras, además de acciones para impulsar la economía, la cultura y las tradiciones de la región, entre ellas la realización de la Expo Bacanora Nogales.
La Asamblea Informativa forma parte de las acciones de acercamiento ciudadano impulsadas por el ISJ, con el objetivo de generar espacios de diálogo y difusión de los resultados del Gobierno de Sonora en los distintos municipios de la entidad.