Realiza ISJ Asamblea Informativa en Nogales sobre avances del Gobierno de Sonora

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Rebeca Valenzuela presentó ante jóvenes y ciudadanos proyectos y acciones estatales, entre ellos el Libramiento de Nogales, programas de becas y entrega de escrituras

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 10:44 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 10:51 AM.