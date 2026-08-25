Recorre Julia Huerta Jardines de la Montaña y reconoce a comunidad mayo en Nogales

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La integrante de Morena visitó la colonia Jardines de la Montaña, donde dialogó con familias y representantes de la etnia mayo como parte de los “Diálogos por la Transformación”.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 11:21 AM.