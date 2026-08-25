Recorre Julia Huerta Jardines de la Montaña y reconoce a comunidad mayo en Nogales

Como parte de su continuo acercamiento con la comunidad y los grupos representativos de la ciudad, Julia Huerta llevó a cabo un recorrido por la colonia Jardines de la Montaña, donde sostuvo un emotivo y fructífero encuentro con el Grupo Saylam Yoremem de la Frontera, dignos representantes de la etnia mayo originaria del sur de Sonora que hoy radican en esta ciudad fronteriza.
Durante su visita, en la que recorrió las calles entregando el periódico Regeneración y dialogando casa por casa, Huerta destacó la profunda importancia que tiene esta comunidad para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este encuentro representa la continuidad del impulso histórico generado por los gobiernos de la Cuarta Transformación hacia la dignificación y el reconocimiento de los pueblos originarios.
Esta visión de justicia social, que fue impulsada desde sus cimientos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy consolida la presidenta Claudia Sheinbaum, encuentra pleno eco en el estado bajo la visión del gobernador Alfonso Durazo: a nivel local, este compromiso se traduce en tender puentes sólidos a través de los “Diálogos por la Transformación”.
Al dirigirse a los miembros de la Tribu Yoremem Saylam, y agradeciendo especialmente el recibimiento de Janet y de todos los vecinos presentes, Julia Huerta reconoció la labor cultural e histórica de la comunidad:
Es un trabajo de resistencia, de resistirse a que se olviden las raíces y es maravilloso lo que cada uno de ustedes realiza. En eso, por supuesto que nos sumamos, porque es la historia de dónde venimos; somos todos y todas, expresó.