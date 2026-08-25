Sufre descargas eléctricas y le roban su mochila al llegar a trabajar en la colonia Obrera

Víctima de un delincuente quien le realizó varias descargas eléctricas con un dispositivo que le puso en el cuello una persona fue despojada de sus pertenencias al descender de su auto para ir a trabajar en la colonia Obrera en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 13:17 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Elías frente al bar potros, donde reportaban un robo con violencia.
Una vez en el lugar los agentes se entrevistaron con Carlos de 54 años, el cual les manifestó que momentos antes al estacionar su vehículo para dirigirse a su trabajo fue sujetado por la espalda por una persona del sexo masculino quien le exigía sus pertenencias.
Detalló que el delincuente en varias ocasiones le realizó descargas eléctricas con un aparato que le puso en el cuello, intentando huir del agresor, pero éste jaló su mochila la cual logró arrebatarle para huir a fuerza de carrera.
El afectado dijo que su mochila contaba con documentación variada, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.