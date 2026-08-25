Sufre descargas eléctricas y le roban su mochila al llegar a trabajar en la colonia Obrera

...

Un hombre de 54 años denunció que un sujeto lo sometió por la espalda y utilizó un dispositivo eléctrico para despojarlo de sus pertenencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 04:17 PM.