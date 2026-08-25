UGRS analiza con autoridades de USDA reapertura del puerto de exportación de Nogales

En busca de revisar avances respecto a la exportación de ganado sonorense hacia los Estados Unidos, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora Juan Ochoa Valenzuela se reunió en la Estación Cuarentenaria local con autoridades del Departamento de Agricultura provenientes de Washington para analizar la reactivación del cruce fronterizo.
Tras la habilitación de la frontera en Agua Prieta para la exportación de ganado en pie, el puerto de Nogales permanece cerrado y ante este panorama, el líder ganadero encabezó una mesa de trabajo, donde expusieron la importancia que tiene este puerto de exportación para productores sonorenses.
Nos reunimos en la cuarentenaria de Nogales con autoridades de USDA que nos visitan desde Washington. dialogamos sobre la importancia que tiene la reapertura de este puerto de exportación para los productores sonorenses, dijo.
Agradecemos el respaldo del Gobierno del Estado para gestionar esta mesa de trabajo y reconocemos la gran labor de nuestro equipo de Unión Ganadera conformado por Jorge Luis Molina y José Alfonso Morales, agregó.
Agradecemos el respaldo del Gobierno del Estado para gestionar esta mesa de trabajo y reconocemos la gran labor de nuestro equipo de Unión Ganadera conformado por Jorge Luis Molina y José Alfonso Morales, agregó.
El dirigente ganadero agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para gestionar este encuentro binacional, particularmente del gobernador Alfonso Durazo; además, reconoció el esfuerzo y la labor del equipo de la Unión Ganadera Regional de Nogales, encabezada por Jorge Luis Molina y José Alfonso Morales.
La directiva ganadera asumió el compromiso de emitir reportes puntuales sobre cualquier avance en las negociaciones, con el objetivo central es restablecer por completo el flujo comercial y brindar certeza a los productores de la región.