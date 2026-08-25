UGRS analiza con autoridades de USDA reapertura del puerto de exportación de Nogales

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Juan Ochoa Valenzuela encabezó una mesa de trabajo con funcionarios estadounidenses para revisar avances y plantear la importancia de reactivar este cruce para los productores sonorenses

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/08/2026 02:30 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 02:34 PM.