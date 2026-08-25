Vigilancia reduce vandalismo en escuelas de Nogales previo al regreso a clases

A escasos días de iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en la frontera, los operativos de vigilancia ciudadana y policial lograron reducir al mínimo los actos de vandalismo en los planteles educativos, con solo dos reportes menores, las autoridades municipales aseguran que las instalaciones contarán con todos los servicios básicos para recibir a los estudiantes de educación básica.
Edgar Valadez Valdez, director de educación en Nogales, Sonora, explicó que el programa integral de prevención, que vincula a padres de familia y autoridades de Seguridad Publica a través de la comunicación directa, permitió realizar rondines nocturnos constantes para inhibir delitos, por lo que los daños registrados fueron menores y ya están siendo atendidos para garantizar el regreso a clases sin contratiempos.
Estamos ya trabajando con eso para que ya el 31 de este mes pues los alumnos regresen bien con toda la normalidad que conlleva la escuela en todos sus servicios desde agua, electricidad, drenaje y todo lo que conlleve para tener un regreso de clases seguro. También tuvimos una primaria, la primaria Valverde donde nos golpearon ahí los amantes de lo ajeno, nos robaron un compresor de un minisplit, lo cual también ya se levantó un folio, el director ya hizo lo propio, ya en esta semana por parte de la Secretaría de Educación y Cultura van a venir también a revisar ese tema para poder brindarnos el apoyo y subsanar esa necesidad y que también ese salón, esa área pues cuente con el equipamiento correspondiente para brindar un regreso de clases seguro, comentó el director.
A la par de las reparaciones, las dependencias municipales, mantienen brigadas de limpieza, fumigación y descacharre en diversas instituciones, sumado a la reposición de cableado de agua en otro plantel afectado, con lo que la coordinación entre instituciones, planean tener todo listo para el próximo 31 de agosto.
Ese es el objetivo, que este regreso a clases tengamos en su totalidad todas las escuelas abiertas, todas las escuelas regresando a su normalidad, con todo su servicio como le mencionaba funcionando perfectamente para que no nos pueda afectar en la situación de seguridad de algún servicio como es el drenaje, el agua, la electricidad. Todo está funcionando perfectamente y vamos a seguir monitoreándolas para que así sea, manifestó.