Vigilancia reduce vandalismo en escuelas de Nogales previo al regreso a clases

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Autoridades reportan solo dos incidentes menores y aseguran que los planteles contarán con agua, electricidad y demás servicios para el inicio del ciclo escolar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 03:10 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 03:15 PM.