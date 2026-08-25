Vuelca camión de empresa de hielo en el periférico Oriente; conductor resulta lesionado

Un vehículo propiedad de una empresa productora de hielo volcó sobre el periférico Oriente luego de que su conductor perdiera el control del camión, resultando el conductor con múltiples lesiones siendo trasladado a recibir atención médica en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 08:15 horas que elementos de Auto Transportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al periférico Oriente en el Km 4 donde reportaban una volcadura de un vehículo de carga.
En el lugar observaron un vehículo tipo camión con caja refrigerada con logotipos de la empresa Hielería Veracruz el cual se encontraba sobre su techo en un montículo de tierra.
En el lugar localizaron al conductor sentado sobre la cinta asfáltica mismo que dijo llamarse Alberto A. de 24 años, el cual manifestaba dolor en su pecho, hombros y piernas, solicitando la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes los trasladaron al hospital.
Asimismo, en el lugar se encontraba un hombre quien dijo ser acompañante de la persona trasladada, quien fue revisado por los paramédicos negándose a ser trasladado al Hospital.
Se informó que el conductor fue diagnosticado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, quien ordenó que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.