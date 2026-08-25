Vuelca camión de empresa de hielo en el periférico Oriente; conductor resulta lesionado

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre un montículo de tierra

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 04:24 PM.