Aseguran más de 700 dosis de drogas y detienen a varias personas en operativos en Nogales

Más de 700 dosis de drogas, personas detenidas y vehículos fueron asegurados por efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en esta frontera de Nogales durante distintos operativos realizados en coordinación con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
En un primer caso la PESP aseguró más de 300 envoltorios con narcótico, un vehículo con reporte de robo y participó en la detención de dos personas.
Esta diligencia se llevó a cabo en el sector Fundo Legal, donde los elementos estatales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron alrededor de 281 envoltorios con sustancias ilícitas.
En la colonia Colinas del Yaqui, dicho despliegue policial coordinados también por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia Nacional y Policía Municipal permitió asegurar 44 envoltorios con hierba verde y 36 con sustancia granulada similares a la metanfetamina, además de la detención de un adolescente.
Como parte de los patrullajes coordinados en la colonia Héroes, fue detenido Miguel “N”, de 32 años, a quien se le aseguraron una bolsa con sustancia similar a la metanfetamina, binoculares y un arma de réplica. En la misma zona sobre un camino de terracería, las autoridades localizaron un vehículo Ford F-150 que contaba con reporte de robo vigente en Arizona, Estados Unidos, desde el 2 de noviembre de 2023.
Datos oficiales señalan también que en otra diligencia la Policía Estatal en operativo conjunto logró asegurar 240 envoltorios con narcótico durante patrullajes coordinados en la colonia Centro.
Se informó que fueron 44 envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana y 196 envoltorios con sustancia granulada similar a la metanfetamina.
Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente para las investigaciones correspondientes, conforme a los protocolos de actuación del primer respondiente.
La Policía Estatal mantiene presencia operativa en colonias y sectores focalizados de Nogales, reforzando patrullajes de vigilancia, prevención y combate al delito, además del seguimiento a información ciudadana canalizada de manera anónima a través del 089.