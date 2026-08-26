Aseguran más de 700 dosis de drogas y detienen a varias personas en operativos en Nogales

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La PESP, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, realizó diversos despliegues en colonias de la frontera, donde también fueron asegurados vehículos y otros indicios

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/08/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:53 PM.