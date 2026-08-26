Buscando Corazones convoca a jornada por desaparecidos este domingo en Nogales e Imuris

Con el objetivo de mantener viva la memoria y la esperanza, el Colectivo Buscando Corazones Nogales extendió una invitación a toda la comunidad, familias, amigos y vecinos para acompañarlos en una jornada de unión y exigencia pacífica en Nogales y en el vecino municipio de Imuris para este domingo 30 de agosto.
El evento busca alzar una oración conjunta por el pronto regreso de las personas desaparecidas y brindar consuelo a las familias que continúan en su búsqueda, desde el contexto donde México registra más de 135 mil personas desaparecidas y el estado de Sonora cuenta con cerca de 6 mil 100, al resaltar desde el colectivo la importancia de no permitir que el olvido sea el destino de sus seres queridos.
Como parte del cronograma de actividades, la jornada conmemorativa está programada para el domingo 30 de agosto de 2026 y se dividirá en dos actos principales para facilitar la participación ciudadana, primero con misa solemne y posterior la marcha pacífica.
La líder del colectivo Ramona Ayala Ortiz detalló que las misas se llevarán a cabo a las 16:00 horas en la Parroquia de la Purísima Concepción en Nogales y a las 18:00 horas en la Parroquia San José de Imuris, posteriormente la movilización de la marcha a las 18:00 horas en Nogales desde avenida Obregón y Campillo, de la colonia Fundo Legal y a las 19:00 horas desde la central camionera hacia la Plaza Bicentenario en Imuris.
Como recomendaciones para las y los asistentes, para mantener la solemnidad y el mensaje de paz durante el recorrido, los organizadores solicitan a quienes asistan contemplar acudir con una vela blanca, la cual representa una luz de esperanza que se niega a apagarse, vestir camiseta blanca o la camiseta oficial del colectivo y llevar la lona o fotografía de su familiar desaparecido.
El Colectivo Buscando Corazones hace un llamado al acompañamiento social bajo los lemas de justicia y no olvido, al recordar que la presencia de la comunidad fortalece a las familias que hoy necesitan el abrazo de su entorno.