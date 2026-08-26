Buscando Corazones convoca a jornada por desaparecidos este domingo en Nogales e Imuris

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El colectivo realizará misas y marchas pacíficas para mantener viva la esperanza y exigir el regreso de las personas desaparecidas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/08/2026 01:46 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 01:50 PM.