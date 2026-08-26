“Para construir el Nogales que todos queremos, tenemos que escucharnos entre todos”: Julia Huerta

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La militante de Morena recorrió distintas colonias de la frontera para recoger propuestas e inquietudes de las familias nogalenses mediante los “Diálogos por la Transformación”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 12:46 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 12:49 PM.