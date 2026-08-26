“Para construir el Nogales que todos queremos, tenemos que escucharnos entre todos”: Julia Huerta

Con el objetivo de mantener la cercanía con la ciudadanía y construir una agenda social basada en las necesidades reales de la comunidad, Julia Huerta encabezó recorridos territoriales por diversas colonias de Nogales, Sonora, para impulsar los Diálogos por la Transformación, premisa fundamental del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Como militante de Morena, recorrió colonias como El Manantial, Nuevo Milenio y Mediterráneo para escuchar inquietudes de primera mano, con brigadas de entrega casa por casa del periódico oficial Regeneración, fortaleciendo el ejercicio de consulta social e interacción directamente con las familias nogalenses.
Para poder construir el Nogales que todos queremos, tenemos que escucharnos entre todos. Cada sector tiene una visión y necesidades específicas; al sumar esas voces es como consolidamos el bienestar común; ha sido un trabajo titánico pero muy enriquecedor, expresó Julia Huerta.
Julia Huerta resaltó un agradecimiento puntual a todas las familias con las que ha tenido la oportunidad de dialogar en este ejercicio político partidista que impulsa desde Nogales, donde ha constatado el respaldo social hacia la 4T y con ello fortalecer la confianza rumbo al proceso 2027.