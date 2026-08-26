Detienen en flagrancia a presunto ladrón de cableado en antiguo Consulado Americano

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El sujeto fue ubicado mediante las cámaras del C5 cuando salía de las instalaciones con varios rollos de cable eléctrico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:43 PM.