Detienen en flagrancia a presunto ladrón de cableado en antiguo Consulado Americano

Una persona que fue sorprendida robando cableado eléctrico de las antiguas instalaciones del Consulado Americano ubicado en la zona comercial de El Greco fue detenido en flagrancia por la Policía Municipal de Nogales, Sonora.
Los reportes de Seguridad Pública detallan que fue a las 13:30 horas que elementos de la policía municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Alejandría de dicho sector donde reportaban a un hombre salir de las instalaciones del antiguo edificio del Consulado Americano cargando varios rollos de cableado eléctrico.
Se informó que el sujeto presunto ladrón era seguido mediante las cámaras del C5, logrando los oficiales darle alcance sobre la avenida Álvaro Obregón a la altura de la zona de restaurantes de comida rápida, donde observaron que esta persona se encontraba forcejeando con el reportante.
Los agentes procedieron a la detención de César A. "N" y/o Jesús O. "N" de 32 años, así como al aseguramiento de un diablito con varios rollos de cableado eléctrico que logró sacar de dicha edificación.
Sobre esta situación los agentes preventivos informaron al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.