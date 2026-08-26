“Es la defensa de la soberanía nacional”: Recuerdan la Gesta Heroica de Nogales

La defensa de la soberanía nacional ante la incursión militar extranjera marcó para siempre la identidad de la frontera, otorgándole el título de “Heroica” por la sangre derramada, por lo que, a 108 años de distancia, la gesta del 27 de agosto de 1918 sigue siendo el punto neurálgico de la historia de la ciudad, recordando el valor de los ciudadanos que enfrentaron a cientos de soldados estadounidenses que cruzaron la línea internacional.
Julio Cesar Sarmiento, cronista municipal de Nogales, compartió que para honrar la memoria de los caídos, entre ellos el presidente municipal Félix B. Peñaloza, autoridades locales preparan un programa solemne para mantener viva la verdadera esencia de este suceso histórico, sobre el cual aclaró la magnitud de este conflicto se ocasionó por una invasión planeada, generada principalmente por un ambiente de tensión fronteriza y desmintió se tratara simplemente de un altercado accidental, por lo que el respeto a la fecha debe de ser primordial, para la comunidad.
Hay fechas importantísimas y hoy hablaremos de la del 27 de agosto de 1918, en la que año con año se recuerda y se conmemora, no se celebra, se conmemora y es importante que este término la gente también lo sienta de tal manera, porque celebrar es hacer fiesta y no hacemos fiesta de los muertos. En Nogales, aunque la historia más cercana, habla aproximadamente de 15 muertos, entre ellas tres mujeres, otras cifras, historia oral, incluso historia que uno recupera de los Estados Unidos, porque ellos tienen otra visión de lo que fue el 27 de agosto de 1918, creo que son mucho más los muertos y hay una serie de circunstancias que se dieron en aquella invasión, yo como cronista siempre lo he llamado invasión porque la penetración del ejército norteamericano no fue de tres o cuatro elementos como por una equivocación, en realidad fueron cientos de elementos, mencionó el cronista.
Hay fechas importantísimas y hoy hablaremos de la del 27 de agosto de 1918, en la que año con año se recuerda y se conmemora, no se celebra, se conmemora y es importante que este término la gente también lo sienta de tal manera, porque celebrar es hacer fiesta y no hacemos fiesta de los muertos. En Nogales, aunque la historia más cercana, habla aproximadamente de 15 muertos, entre ellas tres mujeres, otras cifras, historia oral, incluso historia que uno recupera de los Estados Unidos, porque ellos tienen otra visión de lo que fue el 27 de agosto de 1918, creo que son mucho más los muertos y hay una serie de circunstancias que se dieron en aquella invasión, yo como cronista siempre lo he llamado invasión porque la penetración del ejército norteamericano no fue de tres o cuatro elementos como por una equivocación, en realidad fueron cientos de elementos, mencionó el cronista.
El historiador detalló que el ingresó de los regimientos 10 y 33 del ejercito de los Estados Unidos fue enfrentada exclusivamente por civiles, una decisión estratégica de Plutarco Elías Calles para no involucrar a las fuerzas armadas del lado mexicano y evitar un conflicto a gran escala en el contexto de la Primera Guerra Mundial y en el desarrollo de la Revolución Mexicana, por lo que los pretextos del país vecino eran desde el incidente que relacionaba a Zeferino Gil Lamadrid, hasta rumores sobre la presencia de instructores militares alemanes o el temor a Francisco Villa, encubrían una serie de vejaciones que ya sufría la población local.
Para rendir tributo a esta defensa, el gobierno municipal iniciará las actividades conmemorativas este mismo 27 de agosto en punto de las 10 de la mañana en la réplica de la aduana en la calle Elías, pidiendo a los asistentes acompañar este programa que incluye la entrega de arreglos florales, intervenciones del IMFOCULTA y la visita a los caídos en el panteón de los Héroes.
Había un ambiente pesado que ya se pronosticaba que esas cosas podían suceder, por un lado, por otro lado pues siempre los intereses de Estados Unidos están pendientes de su vecino México por sus recursos naturales, bueno sin embargo el hecho se da en una gesta, en un combate que se da entre comillas entre Nogales Arizona y Nogales Sonora, hoy que han pasado 106 años, si vemos la perspectiva, podemos darnos cuenta que el 27 de agosto de 1918 tiene mucha importancia, no sólo a nivel local, sino que a nivel nacional porque en realidad es la defensa de la soberanía nacional, manifestó.
Había un ambiente pesado que ya se pronosticaba que esas cosas podían suceder, por un lado, por otro lado pues siempre los intereses de Estados Unidos están pendientes de su vecino México por sus recursos naturales, bueno sin embargo el hecho se da en una gesta, en un combate que se da entre comillas entre Nogales Arizona y Nogales Sonora, hoy que han pasado 106 años, si vemos la perspectiva, podemos darnos cuenta que el 27 de agosto de 1918 tiene mucha importancia, no sólo a nivel local, sino que a nivel nacional porque en realidad es la defensa de la soberanía nacional, manifestó.