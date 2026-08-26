“Es la defensa de la soberanía nacional”: Recuerdan la Gesta Heroica de Nogales

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A 108 años de la Gesta Heroica de 1918, autoridades preparan un programa solemne para recordar a los ciudadanos que defendieron la soberanía nacional ante la incursión militar estadounidense

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/08/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:17 PM.