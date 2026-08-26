Escena del rock nogalense supera expectativas y prepara cierre de festival

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El encuentro reunirá este sábado 29 de agosto a fotógrafos, músicos y exponentes regionales para celebrar la historia y vigencia del movimiento alternativo en la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/08/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:11 PM.