Escena del rock nogalense supera expectativas y prepara cierre de festival

El rescate y la consolidación de la escena alternativa en la frontera, han superado las expectativas con la exposición fotográfica y el encuentro histórico del rock nogalense, un festival de todo un mes que ha logrado congregar a la comunidad artística en las instalaciones de Clockwork Records, en donde la respuesta del público demostró la fuerte vitalidad que mantiene este movimiento uniendo a distintas generaciones a través de la música y la memoria visual.
Tras la exitosa inauguración a principios de agosto, el jefe de planeación del Imfoculta, Esteban Hernández, anunció que este próximo sábado 29 de agosto a las 5:00 de la tarde se llevará a cabo el cierre oficial del encuentro, en donde se combinará la apreciación de la galería fotográfica con nuevas mesas de diálogo y presentaciones en vivo.
Mira, la verdad que el evento sobrepasó un poco las expectativas que teníamos. Bueno, no un poco, creo que bastante. Tuvimos un aforo de aproximadamente 60 personas al iniciar, pero conforme se fueron desarrollando las actividades pues fue un aforo fácil, como más de 100 personas. Y venga, no quiere decir que por el mismo aforo no tuvo esa relevancia, sino que esto me parece como sumamente relevante para la ciudad y también para la cultura alternativa del municipio porque nos permite develar en cierta manera cómo se ha congregado una escena musical, bueno, no una escena musical, sino una escena del rock en el municipio alrededor de la música, alrededor de la historia, pero también alrededor de la fotografía, mencionó Hernández.
En principio se van a presentar los fotógrafos que presentaron esta exposición que estuvo todo el mes, también va a haber conferencias y por último pues música. En las conferencias aquí vamos a tener a personas ya más a nivel regional como Iván Merma, Gilberto Umar y Amilcar Peñuñuri. Él es integrante de una radio comunitaria que se llama Política de Rock and Roll. Precisamente se invita a estas personas porque nos permiten no solamente contextualizar la escena del rock de manera local, sino también a nivel regional. Debemos de entender que estas escenas no solamente tienen precisamente un impulso a nivel municipal, sino que también siempre estuvieron tramadas a nivel regional, manifestó.