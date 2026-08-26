Escuela Cuauhtémoc prepara diagnóstico para fortalecer aprendizaje de sus alumnos

Con una matrícula proyectada de 132 alumnos y una plantilla docente completa, la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en el sector Paseo Chulavista en Nogales, Sonora, desarrolla sesiones de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar previas al arranque del nuevo ciclo lectivo.
La directora del plantel, María Ramírez Ayón, informó que el colectivo docente aprovechó estos días de trabajo previo para estructurar un análisis reflexivo y contextualizado sobre las necesidades pedagógicas de la comunidad estudiantil, con la meta inmediata en la aplicación de una etapa diagnóstica que permita identificar las áreas de oportunidad de cada menor.
Este contexto implica esta semana previa al inicio de clases un análisis reflexivo con todo el equipo docente de todas las escuelas en lo ancho y largo del país, en el cual los maestros se dan la oportunidad de analizar diferentes temáticas que nos van a ayudar a iniciar con toda la lo que implica el ciclo escolar, explicó.
Pues un ejercicio analítico en el cual nosotros estructuramos de manera contextualizada los procesos de mejora con los procesos de aprendizaje que nuestros alumnos necesitan abordar. Hay que ver que los contenidos de aprendizaje son muy diferentes a los alumnos de otros contextos, entonces, primeramente, valorar que tenemos que estar en una etapa diagnóstica para poder determinar qué elementos necesitamos para que nuestros niños mejoren su calidad de aprendizaje, agregó la maestra.
La directora exhortó a la comunidad escolar a depositar su confianza en el cuerpo magisterial y en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, con el fin de consolidar una formación integral que favorezca el desarrollo humano de las niñas y los niños de la colonia Chulavista.