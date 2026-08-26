Escuela Cuauhtémoc prepara diagnóstico para fortalecer aprendizaje de sus alumnos

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Con 132 estudiantes proyectados y plantilla docente completa, el plantel de Paseo Chulavista desarrolla la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar previo al inicio del ciclo 2026-2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/08/2026 01:59 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 02:03 PM.