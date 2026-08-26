Imfoculta abre inscripciones para sus talleres artísticos en Nogales

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Las clases iniciarán el próximo 31 de agosto e incluyen disciplinas como música, teatro, danza, artes visuales y plásticas para niños, jóvenes y adultos mayores

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/08/2026 01:29 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 01:39 PM.