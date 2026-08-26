Imfoculta abre inscripciones para sus talleres artísticos en Nogales

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) de Nogales, Sonora prepara el inicio de sus talleres artísticos, programado para el próximo 31 de agosto. Nadir del Cid, director general de la paramunicipal, informó que el proceso de inscripción se encuentra activo desde el lunes pasado e invitó a la comunidad a visitar las instalaciones para elegir la disciplina de su preferencia.
La oferta académica incluye una amplia variedad de opciones como teatro, música, danza, artes visuales y artes plásticas, con sus respectivas derivaciones, al precisar que las clases admiten a estudiantes desde los tres años de edad en la modalidad de baby ballet, mientras que la mayoría de los cursos aceptan alumnos de siete años en adelante; además, el instituto cuenta con talleres diseñados para el disfrute de adultos mayores.
Para formalizar el registro, las y los interesados deben presentar documentación alusiva a su acta de nacimiento o CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial del padre, madre o tutor, dos fotografías y comprobante de pago, cuyo costo de los talleres es de 300 pesos mediante un pago único.
En cuanto a las clases musicales, la dependencia proporciona los instrumentos disponibles en sus instalaciones, tales como guitarras, violines y pianos, con la premisa que, debido a la alta demanda de jóvenes, los alumnos tienen la libertad de llevar sus propios instrumentos si así lo desean.
Nadir del Cid expuso que los horarios regulares de los cursos abarcan desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, aunque también existen alternativas matutinas de 08:00 a 14:00 horas, así como sesiones sabatinas.
Para mayor información, la ciudadanía puede consultar las redes sociales de la institución en Facebook como Imfoculta Cecun y en Instagram como Imfoculta, o comunicarse vía telefónica al 631 690 8505.
Que no se pierdan la oportunidad, que traigan a sus hijos y prueben que sí es muy factible aprender cualquiera de las disciplinas. Las artes son métodos para desfogar emociones, para canalizarlas de una mejor manera y son muy importantes para todo el ser humano, manifestó.