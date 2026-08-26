Investigan muerte de hombre localizado sin vida dentro de su domicilio en la Barcelona

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Un compañero de trabajo acudió a buscarlo después de dos días sin tener noticias de él y lo encontró inconsciente en el baño

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:58 PM.