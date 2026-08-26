Investigan muerte de hombre localizado sin vida dentro de su domicilio en la Barcelona

Las autoridades investigan la muerte de una persona que fue localizada al interior de su domicilio por un compañero de su trabajo quien dio aviso a las autoridades en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:15 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Comitán de la colonia Barcelona, donde reportaban a una persona sin vida.
En el lugar se entrevistaron con el reportante quien manifestó tener dos días buscando a su compañero de trabajo de nombre Francisco de 58 años, sin lograr ubicarlo, por lo que se dirigió a su domicilio.
Narró que al tocar la puerta y no tener respuesta ingresó al domicilio escuchando el televisor encendido, por lo que lo llamaba por su nombre, sin que nadie le respondiera, inspeccionando el lugar logrando ubicarlo en el interior de baño inconsciente.
Dijo que al verlo solicitó la ayuda al 911, arribando personal de Cruz Roja quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales, ante lo sucedido procedieron a dar aviso al departamento de Servicios Periciales quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley, será el personal de la FGJE quienes determinen la causa del deceso.