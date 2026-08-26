Julia Huerta y Judith Armenta acuerdan fortalecer unidad y trabajo territorial de Morena

Con el objetivo de continuar impulsando los valores de la Cuarta Transformación en el estado, Julia Huerta sostuvo una fructífera reunión de trabajo político-partidista con Judith Armenta, Presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora.
Durante el encuentro, dialogaron sobre los retos y avances del movimiento en la región, destacando la importancia de mantener la cohesión interna y el trabajo a ras de suelo con la militancia, así como de manera abierta y transparente en la conquista de cada vez más simpatizantes.
Al respecto de esta reunión, Julia Huerta reconoció el liderazgo de la dirigente estatal:
Siempre es un gusto coincidir con Judith Armenta, Presidenta de Morena en Sonora. Reconozco su trabajo constante para fortalecer la unidad, la organización y la presencia de nuestro movimiento en cada rincón del estado.
Otro referente prioritario es la unidad partidista, al enfatizar que la organización y la unidad son los pilares fundamentales para enfrentar los próximos retos políticos y sociales para la elección inmediata que se vislumbra en 2027. Además de que es tiempo de mujeres, en congruencia con el momento histórico que vive el país, la reunión sirvió para reafirmar que las mujeres son el motor de la transformación política en Sonora y en México.
Julia Huerta reiteró su compromiso de seguir colaborando estrechamente con la dirigencia estatal para asegurar que el proyecto de nación de Morena siga dando resultados en beneficio de las y los sonorenses, así como de manera particular para mantener y fortalecer la transformación a través del bienestar en la comunidad nogalense.