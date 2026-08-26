Julia Huerta y Judith Armenta acuerdan fortalecer unidad y trabajo territorial de Morena

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Las dirigentes sostuvieron una reunión de trabajo en la que destacaron la importancia de mantener la cohesión interna y ampliar la presencia del partido en los municipios de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 10:31 AM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 10:48 AM.