Llevan servicios médicos gratuitos a la colonia San Miguel

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Salud Municipal acercó atención integral a las familias con consultas de medicina general, psicología, odontología, nutrición, fisioterapia y enfermería

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/08/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:23 PM.