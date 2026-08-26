Llevan servicios médicos gratuitos a la colonia San Miguel

Con el objetivo de acercar servicios de salud integrales y gratuitos a todos los rincones de la frontera, este miércoles se llevó a cabo una jornada de cuidado, en donde las autoridades desplegaron la atención medica integral en la colonia San Miguel en Nogales, Sonora.
Edgar Martínez, nutriólogo en Salud Municipal, estas iniciativas impulsadas por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y la directora de esta dependencia Viviana García, responden a las necesidades de una frontera en donde la mayoría de sus habitantes pasan mucho tiempo en sus centros de trabajo y se les dificulta el acudir a los servicios de atención.
Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer para que sea más eficiente la atención de las personas y sobre todo ser preventivos, que la medicina preventiva es lo que más le estamos apostando, estamos yendo a las jornadas, estamos yendo a las maquilas, estamos yendo a las escuelas para acercar nuestros servicios y pues tener esa cultura de prevención en salud, comentó Martínez.
Comentó que, dentro de estas jornadas, también se permite que aquellos ciudadanos que tengan un tratamiento constante en una institución de salud pública acudan para dar seguimiento a un problema o simplemente tener una mayor información al momento que les toque su revisión programada, lo que consideró puede ser muy positivo sobre todo en los casos con algún riesgo.
Sí, totalmente. De hecho, es muy bueno tener la cultura del seguimiento, Si yo sé que en alguna institución pública tengo cita una vez al mes, a nosotros como médicos o el área de medicina en el área pública, también nos sirve saber qué pasó durante ese mes. Si en medio mes, a las dos semanas de que te atendiste, te volviste a checar la glucosa, te volviste a checar la presión y tienes un dato real de cómo se comportó esa glucosa o presión, nos va a ayudar bastante, declaró.