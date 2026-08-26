Mujeres al 100 lleva Tardes de Café y programas de apoyo a la colonia Colosio

Una tarde de convivencia y de creación familiar se llevó a cabo en la colonia Colosio, en donde participaron una veintena de vecinos de la calle Los Lacandones, en el marco de las “Tardes de Café”, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, manifestó del interés por compartir la información de los programas y proyectos de la organización, para el beneficio de los nogalenses.
Estamos muy contentos por el recibimiento de los vecinos en cada colonia que visitamos...porque nos preguntan y quieren conocer qué estamos haciendo y cómo podemos ayudarlos con los programas que tenemos, expresó.
Ante una veintena de vecinos de la Colosio, Angélica Burgos destacó la importancia de respaldar a las madres de familia, los jóvenes y de adultos mayores, con asesorías y pláticas motivacionales.
Estas reuniones las estamos llevando a cabo en varias colonias...ya estuvimos en la colonia Terrazas, en La Mesa y ahora en este sector de la Colosio, para atender a las madres y padres de familia para que conozcan y se integren a la Red de Mujeres al 100, destacó.