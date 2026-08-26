Realizan jornada de búsqueda en sector Mariposas junto a Buscando Corazones Nogales

Con el objetivo de dar seguimiento a reportes y fortalecer las labores de rastreo en campo, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, encabezada por Dante Noel Talavera Nieblas, llevó a cabo una jornada de búsqueda en el sector conocido como Mariposas, en este municipio fronterizo.
Las actividades operativas se desarrollaron de manera conjunta con integrantes del colectivo Buscando Corazones Nogales, quienes junto al personal técnico recorrieron diversas áreas de difícil acceso, brechas y terrenos agrestes equipados con herramientas de prospección e inspección de terreno.
Como parte del acompañamiento y resguardo policial, para garantizar la integridad y seguridad de las familias buscadoras y de los funcionarios públicos durante la jornada, se implementó un dispositivo de resguardo perimetral integrado por los tres órdenes de gobierno con suma de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Seguridad Pública Municipal.
La Comisión Estatal destacó que la vinculación directa y el trabajo coordinado con los colectivos ciudadanos resulta fundamental para fortalecer las estrategias de rastreo en territorio, procesar información de inteligencia social y brindar atención puntual a los reportes que contribuyan a la localización de personas en la entidad.
La líder del colectivo Buscando Corazones Nogales informó que en esta zona se han logrado rescatar alrededor de 35 cuerpos sin vida depositados en fosas clandestinas, en acciones de diversos grupos de buscadoras de la localidad en conjunto con autoridades y hay más reportes que darán seguimiento.