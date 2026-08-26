Realizan jornada de búsqueda en sector Mariposas junto a Buscando Corazones Nogales

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La Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora y el colectivo recorrieron brechas y terrenos de difícil acceso con apoyo de corporaciones de seguridad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/08/2026 01:53 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 01:55 PM.