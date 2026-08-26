Sujeto armado rompe puerta y golpea a vecino a cachazos en la Nuevo Nogales

Un residente de la colonia Nuevo Nogales fue víctima de un sujeto armado quien lo golpeó con un arma de fuego con las misma que destruyó la puerta de su casa para poder entrar y agredirlo.
Los reportes policiales indican que siendo las 17:00 horas agentes preventivos se trasladaron a la calle a la calle Nueva Francia de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada a cachazos.
Al estar en el lugar se entrevistaron con Pedro de 44 años, el cual les manifestó que momentos antes se encontraba en el interior de su domicilio cuando llegó una persona del sexo masculino tocando la puerta de manera fuera exigiendo que saliera.
Dijo que no le hizo caso y el sujeto comenzó a golpear la puerta mosquitera con lo que aparentaba ser un arma de fuego tipo pistola, logrando dañarla e ingresando al domicilio comenzando a golpearlo con dicha arma en la cabeza.
Detalló que el agresor le gritaba que no se metiera con ellas, sin especificar a quien se refería, para posteriormente retirarse del lugar, ante lo sucedido fue trasladado ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.