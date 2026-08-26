Sujeto armado rompe puerta y golpea a vecino a cachazos en la Nuevo Nogales

...

El agresor dañó la puerta de la vivienda con una pistola para ingresar y posteriormente golpeó al hombre en la cabeza antes de retirarse

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 26/08/2026 04:48 PM.