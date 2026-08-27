Adulto mayor queda grave tras riña en casino de Nogales; agresor detenido

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El hombre de 63 años resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida; pese a ello, decidió no presentar denuncia contra su agresor

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 04:02 PM.