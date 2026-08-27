Adulto mayor queda grave tras riña en casino de Nogales; agresor detenido

Un hombre adulto mayor fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar luego de ser golpeado por un joven de 18 años que le ocasionó lesiones que ponen en riesgo su vida cuando se encontraban en el Casino M ubicado en el primer cuadro de Nogales, Sonora.
El reporte de las autoridades detalla que fue a las 15:20 horas cuando se informó al 911 sobre una riña al interior del salón de juegos y casino señalado.
En el lugar agentes municipales observaron a dos personas del sexo masculino un hombre joven y un adulto mayor enfrascados en una riña, lanzándose golpes, por lo que procedieron a intervenir deteniendo a ambas personas.
Al notar que las dos personas presentaban evidentes lesiones los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes los atendieron y trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fueron atendidos.
Luego de ser atendidos el de nombre Miguel de 63 años fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida, aun así, dijo a las autoridades que no era su deseo interponer denuncia alguna en contra de su agresor Rigoberto D. de 18 años, retirándose del hospital ya que no era su deseo recibir atención médica, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.