Arranca Cecytes Nogales II ciclo escolar con más de 600 estudiantes

Con un aforo de más de 600 estudiantes distribuidos en ambos turnos, el plantel Cecytes Nogales II formalizó el arranque de actividades correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, al consolidar su primera semana de labores una evaluación diagnóstica altamente favorable en asistencia, integración y desempeño académico inicial.
Bajo el liderazgo de su director José María Velderrain Galaviz, la comunidad escolar celebró la ceremonia cívica inaugural con los honores a la Bandera a cargo de la escolta oficial del plantel, en un evento que congregó a directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia.
En la ceremonia inicial se contó con la visita especial del Director de Educación Municipal Edgar Valadez Valdez, así como el respaldo del subdirector Jesús Alfredo López y la representación como delegado sindical el maestro Manuel de Jesús Rodríguez.
Respecto a la distribución de la matrícula escolar, el Director confirmó que en el turno matutino son alrededor de 350 estudiantes activos desde las primeras horas de la jornada y el turno vespertino figura con 280 alumnas y alumnos incorporados a sus programas de formación técnica y bachillerato general.
Durante su mensaje de bienvenida, la directiva del plantel refrendó el compromiso institucional de garantizar una educación integral, vinculada a las demandas técnicas y profesionales de la región fronteriza, al promover espacios seguros y equipados para el desarrollo de la juventud nogalense.
Tras los primeros días de clases, el reporte preliminar arroja un balance positivo con la plantilla docente completa en cobertura de materias, mientras que los filtros de inducción para alumnos de nuevo ingreso y las dinámicas diagnósticas en aula reflejan una rápida adaptación al ritmo escolar.
Con este arranque, Cecytes Nogales II proyecta un ciclo escolar enfocado en la excelencia académica, la permanencia escolar y el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo.