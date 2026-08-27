Arranca Cecytes Nogales II ciclo escolar con más de 600 estudiantes

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El plantel inició actividades del ciclo 2026-2027 con matrícula completa, plantilla docente cubierta y una evaluación diagnóstica favorable durante su primera semana

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/08/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 05:01 PM.