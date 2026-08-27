Concluye Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Municipal con entrega de tejabán

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La obra representa el legado de la mesa directiva saliente para mejorar los espacios de convivencia y recreación de la comunidad estudiantil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/08/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 04:56 PM.