Concluye Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Municipal con entrega de tejabán

La Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias concluye su gestión con la entrega de un tejabán recreativo para la comunidad escolar, con el objetivo de dignificar los espacios de esparcimiento y fomentar la sana convivencia estudiantil en Nogales, Sonora.
La obra, impulsada por la actual Sociedad de Alumnos y respaldada de manera integral por la directiva que encabeza la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, representa la primera etapa de un plan de infraestructura orientado a generar mejores condiciones de desarrollo y estancia para el alumnado.
Como parte del impacto y continuidad del proyecto de este espacio multiusos, la nueva estructura proporcionará sombra y resguardo para actividades cívicas, culturales y de recreación en los recesos diarios, en cuya primera fase marca el inicio de crecimiento continuo en las instalaciones del plantel.
La Preparatoria resalta como legado estudiantil la entrega, al generarse en el marco de la culminación del periodo de la actual mesa directiva de la Sociedad de Alumnos, al sentar un precedente de gestión para las futuras generaciones de “Lobos”.
La directora del plantel, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, reconoció el compromiso y la visión de los jóvenes representantes, al destacar que el trabajo coordinado entre la administración escolar y el estudiantado permite alcanzar metas tangibles en beneficio de toda la comunidad académica.