Conmemoran el 108 aniversario de la Gesta Heroica de Nogales

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Autoridades, familias y representantes de instituciones rindieron homenaje a los caídos del 27 de agosto de 1918, destacando el valor de quienes defendieron la frontera y la importancia de preservar la memoria histórica

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/08/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 03:21 PM.