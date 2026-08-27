Conmemoran el 108 aniversario de la Gesta Heroica de Nogales

Recordar no significa volver a pelear, sino comprender que la historia debe de servir para unir lo que la violencia una vez separó, por lo que bajo de esta premisa de encuentro y respeto por la vida, la frontera conmemoró el 108 aniversario de la Gesta Heroica de Nogales, Sonora, honrando la memoria de quienes defendieron su tierra aquel 27 de agosto de 1918.
La jornada conmemorativa inicio con los honores a la bandera en la réplica de la aduana sobre la calle Elías, sitio en donde se entregaron 20 reconocimientos a personas e instituciones altruistas que dedican su vida a servir a la comunidad fronteriza, y posteriormente las autoridades, militares y familiares, se trasladaron para realizar el solemne pase de lista de los caídos en el Panteón de los Héroes.
El 27 de agosto debe ser, sí, el día para honrar a quienes defendieron su tierra, pero también debe ser el día para honrar la paz, porque una ciudad que conoce su historia no necesita odiar a quienes estuvo al otro lado, puede mirarlo a los ojos, puede reconocer su dolor, puede reconocer sus muertos y puede decir, aquello ocurrió, no lo olvidamos, pero no queremos que vuelva a ocurrir, mencionó el cronista municipal Julio Cesar Sarmiento.
Ese espíritu de solidaridad prevaleció en el mensaje del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien agradeció continuar con ese espíritu a las organizaciones, fundaciones y agrupaciones, que hoy construyen la grandeza del municipio, a diferencia del llamado a las armas del pasado, el reconocimiento del presidente municipal fue para quienes mantienen vivo el compromiso de proteger a la población mediante una labor de entrega incondicional.
En aquel entonces el llamado a la guerra. En aquel entonces el llamado a defender la patria y la solidaridad. Pero sobre todo el llamado que hacía en aquel entonces el alcalde. El llamado que hacía el alcalde a defender el derecho que nos pertenecía. Y justamente a esos años aquí nos convocamos el día de hoy, manifestó el alcalde.