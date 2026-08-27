Destaca Julia Huerta respaldo ciudadano en Nogales y llama a participar en proceso interno de Morena

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Durante recorridos por distintas colonias, la militante morenista destacó la respuesta positiva de las familias y subrayó que las encuestas para definir la Coordinación Estatal son abiertas a militantes, simpatizantes y ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 11:03 AM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 11:07 AM.