Destaca Julia Huerta respaldo ciudadano en Nogales y llama a participar en proceso interno de Morena

Durante una intensa jornada de trabajo territorial por diversos sectores de la frontera, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Huerta, sostuvo un diálogo cercano y directo con familias nogalenses, a quienes convocó a sumarse e informarse activamente sobre las definiciones clave que vive el movimiento tanto a nivel nacional como estatal.
En el marco de sus recientes visitas a las colonias Los Tápiros, La Pichona, Conjunto Jardín y El Rastro, Huerta destacó la calidez, apertura y respaldo que la ciudadanía ha manifestado en cada hogar visitado durante la entrega casa por casa del periódico oficial Regeneración y los diálogos por la transformación que impulsan a los gobiernos de la 4T.
Como puntos destacados de la jornada política de Morena, Julia Huerta destaca que la participación ciudadana es abierta, al enfatizar que las encuestas para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía son abiertas e incluyentes, permitiendo que militantes, simpatizantes y la ciudadanía en general expresen su opinión para el rumbo de Sonora.
Desde una perspectiva de unidad y fortaleza en la contienda, reconoció el perfil, trayectoria y capacidad de las seis figuras aspirantes al proceso interno en el Estado, y reiteró el compromiso de las bases partidistas de arropar en equipo a quien encabece la coordinación.
Julia Huerta expuso que en sus recorridos de los diálogos por la transformación que ha encabezado en Nogales, siente el respaldo social al proyecto, al referir la respuesta positiva de la comunidad nogalense hacia los resultados y acciones gubernamentales de la Cuarta Transformación en los tres órdenes de gobierno, consolidando una alianza sólida con los vecinos de la frontera.
Ratificó que las brigadas y recorridos territoriales continuarán en las diversas colonias de Nogales como parte del trabajo interno de Morena, promoviendo la organización comunitaria, la rendición de cuentas social y el fortalecimiento de la vida cívica y política en la región.