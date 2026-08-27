Detienen a conductora ebria tras provocar choque múltiple en Lomas de Nogales

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La mujer de 33 años fue señalada como responsable de impactar tres vehículos al no respetar un alto; fue certificada en tercer grado de ebriedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 03:50 PM.