Detienen a conductora ebria tras provocar choque múltiple en Lomas de Nogales

Una conductora ebria fue detenida por las autoridades luego de protagonizar un choque múltiple al conducir sobre el bulevar Ignacio de la Torre en la colonia Lomas de Nogales.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 00;38 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al bulevar señalada esquina con calle Juan Navarrete, donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Ford Escape modelo 2008 color gris con daños en el costado derecho, una vagoneta de la marca Jeep Patriot año 2012 de color blanco con daños en la parte frontal y un vehículo de alquiler de la marca Nissan March modelo 2018 color blanco, con daños en su costado izquierdo.
Los agentes de vialidad se entrevistaron con los participantes, quienes informaron que la conductora del vehículo Jeep las había impactado, señalando a la conductora como la presunta responsable, al no respetar un alto, haciendo mención que la mujer despedía aliento alcohólico.
Ante lo sucedido dicha autoridad procedió a la detención de Guadalupe "N" de 33 años, quien fue certificada en tercer grado de ebriedad, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.