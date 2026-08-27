Ponen fin a años de derrames de aguas negras con rehabilitación del Arroyo Los Nogales

Con el objetivo de poner fin a los contantes derrames de aguas negras que durante varios años han representado un foco de infección para los vecinos, se puso en marcha la última etapa de rehabilitación de infraestructura sanitaria en el Arroyo Los Nogales.
Estos trabajos complementan el proyecto integral de saneamiento del cauce que contempla la sustitución de tuberías obsoletas con más de 50 años de antigüedad por material PVC, así como la instalación de una nueva red de atarjeas paralela al arroyo.
Ahorita estamos en el tramo del Arroyo de los Nogales y Salvador Picos, aquí en la colonia Lomas de Nogales 2, hasta el puente de la zona militar. Todo este tramo se va a rehabilitar con tubería nueva, pozos de visitas nuevos y lo que es las atarjeas para la conexión de las descargas domiciliarias, de tal manera de evitar en lo sucesivo lo que son los derrames de aguas negras, mencionó Leopoldo Martínez, encargado de alcantarillado de OOMAPAS.
Esta es la última etapa, la que estamos realizando, que es una etapa muy importante y para esta zona de las Lomas, porque es un tramo muy conflictivo por el derrame de aguas negras, declaró.