Ponen fin a años de derrames de aguas negras con rehabilitación del Arroyo Los Nogales

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OOMAPAS inició la última etapa de los trabajos sanitarios en Lomas de Nogales 2, donde se sustituirán tuberías con más de 50 años de antigüedad para evitar nuevas fugas de aguas residuales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/08/2026 02:53 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 02:54 PM.