Reconocen a policías de Sonora por capacitación en inglés para proteger la frontera

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Autoridades de Sonora y Estados Unidos entregaron reconocimientos a elementos de la División de Operaciones Fronterizas tras concluir el curso “English for Security Cooperation”, enfocado en mejorar la coordinación contra actividades ilícitas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 04:26 PM.