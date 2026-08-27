Reconocen a policías de Sonora por capacitación en inglés para proteger la frontera

Autoridades norteamericanas y del estado de Sonora reconocieron a elementos comisionados a la División de Operaciones Fronterizas tras concluir cursos de seguridad en el idioma inglés.
Durante un evento el Cónsul General, Eric Cohan, junto con el Secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora, Braulio Martínez, reconocieron a elementos de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
Lo anterior por concluir el curso de “English for Security Cooperation”, el cual fue proveído por el U.S. Consulate de Nogales y la Oficina Regional del Idioma Inglés de la Embajada Estados Unidos en México y US Border Patrol.
Dichas autoridades señalaron que el dominio del inglés es una necesidad estratégica para proteger la frontera contra actividades ilícitas.
Esta iniciativa refuerza la cooperación bilateral y la seguridad de ambas naciones que hacen frente a la delincuencia de ambos lados de la frontera.
La División de Operaciones Fronterizas en Nogales se ha consolidado como un eje clave en la estrategia de seguridad binacional. Con nuevos recursos, capacitación internacional y operativo espejo, se han logrado decomisos significativos y un mayor control en la franja Sonora–Arizona. Estos esfuerzos buscan garantizar que la población de ambos lados de la frontera se sienta más segura y protegida.
Datos:
Refuerzos recientes
La División recibió 34 nuevas unidades (26 pickups y 8 vehículos todoterreno RZR) donadas por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de EE. UU.
Capacitación conjunta:
Agentes de la División han entrenado con la Patrulla Fronteriza en Tucson y Yuma, enfocándose en patrullajes coordinados y detección de trasiego ilegal. Con esto se busca ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso y fortalecer la presencia institucional en la franja fronteriza.