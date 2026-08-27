Riña entre hermanos menores de edad termina en tragedia en Santa Cruz

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Un adolescente perdió la vida tras ser herido con un cuchillo durante un enfrentamiento con su hermano, quien fue detenido en flagrancia por la Policía Estatal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/08/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 04:38 PM.