Riña entre hermanos menores de edad termina en tragedia en Santa Cruz

Una riña entre dos hermanos menores de edad terminó en la muerte de uno de ellos luego de que se lidiaran a golpes y con un arma blanca, en hechos ocurridos en un predio del poblado de Santa Cruz, Sonora.
Según datos oficiales este hecho se registró la tarde noche del miércoles 26 de agosto cuando se informó a las autoridades sobre la presencia de un menor herido en un domicilio del lugar.
En el sitio los elementos de la Policía Estatal, quienes lograron el arresto del agresor y un arma blanca que utilizó para herir de muerte a su hermano quien llevara el nombre de Luis Ángel “N” de 17 años.
Según los primeros datos recabados, el adolescente de 15 años presuntamente arribó al domicilio en estado de ebriedad y comenzó a insultar a su madre, por lo que su hermano intervino para defenderla y solicitarle que depusiera su actitud.
En ese momento, el adolescente presuntamente tomó un cuchillo de cocina y lesionó a su hermano en la región dorsal derecha de la espalda. Familiares lo trasladaron inicialmente al Centro de Salud de Santa Cruz y posteriormente fue canalizado a Nogales para recibir atención médica especializada.
Pese a la atención recibida, el adolescente de 16 años perdió la vida en el Hospital IMSS-Bienestar de Nogales. El diagnóstico médico estableció como causa de muerte un choque hipovolémico derivado de una herida punzocortante en la región dorsal derecha de la espalda.
El adolescente de 15 años fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, autoridad que realiza las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica, conforme al marco legal aplicable.