Seis jóvenes nogalenses viajan a Taiwán para fortalecer su formación tecnológica

Un grupo de seis jóvenes universitarios de Nogales afina los últimos detalles para su traslado a la ciudad de Hermosillo, desde donde emprenderán el viaje este sábado al mediodía con destino a Taiwán, como parte de la tercera generación del Programa de Movilidad Académica impulsado por el Gobierno de Sonora a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO) y el Instituto de Becas y Crédito Educativo.
Los estudiantes integran una delegación estatal de 30 jóvenes sonorenses que permanecerán durante diez meses en instituciones asiáticas de vanguardia, capacitándose en áreas estratégicas como semiconductores, automatización, electromovilidad y energías limpias, enmarcadas en la visión del Plan Sonora de Energía Sostenible que encabeza el gobernador Alfonso Durazo.
La representación nogalense está conformada por perfiles de diversas ramas de la ingeniería y tecnología, como son Carolina Ruiz Robles y Arantza Angulo López, del Tecnológico Nacional de México campus Nogales; Paulina Yolanda Cervantes Ornelas, Xiara Gabriela Alcántar Dórame y Elisa María Haro Verdugo, de la Universidad Tecnológica de Nogales y Christopher Ortiz Maldonado, que cursa sus estudios en el Tecnológico de Monterrey campus Hermosillo.
Con perfiles especializados en desarrollo de software, mecatrónica e ingeniería industrial, los becarios destacaron el respaldo brindado por sus respectivas casas de estudio para facilitar trámites y revalidaciones. Previo al despegue, los 30 seleccionados concluyeron una fase de preparación técnica intensiva y conferencias con expertos internacionales.
El objetivo central del programa es formar capital humano especializado capaz de insertarse en la industria regional e impulsar proyectos de innovación tecnológica, fortaleciendo el atractivo de Sonora ante la relocalización de inversiones globales impulsadas desde el Nearshoring.
Esta tercera generación sobresale por su representatividad geográfica, ya que suma talento de municipios como Huachinera, Esqueda, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo y Nogales, con un notable avance en equidad de género, con la participación de doce mujeres dentro de la comitiva sonorense, de las cuales, 5 son de Nogales.