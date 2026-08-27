Seis jóvenes nogalenses viajan a Taiwán para fortalecer su formación tecnológica

...

Los universitarios forman parte de una delegación de 30 sonorenses que permanecerá 10 meses en instituciones asiáticas especializadas en semiconductores, automatización, electromovilidad y energías limpias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/08/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 27/08/2026 04:49 PM.