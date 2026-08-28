Amenaza con matar a su familia y quemar su casa; termina detenido en Nogales

Un residente de la colonia Héroes en Nogales, Sonora, fue detenido por las autoridades luego de amenazar de muerte a su familia gritando que quemaría el domicilio.
El reporte policial indica que fue a las 11:02 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Héroes donde reportaba la activación de un código violeta.
En el lugar se percataron de una mujer visiblemente alterada, llorando y pidiendo ayuda, ya que en el interior uno de sus hijos se encontraba amenazando a su hermano, autorizando el ingreso al inmueble.
Los agentes al ingresar observaron al agresor que gritaba que no se iría del lugar lanzando amenazas de muerte a su hermano y su madre, por lo que fue asegurado en el acto identificándose como Jesús "N" de 45 años de edad.
La mujer manifestó a los oficiales que momentos antes su hijo comenzó a realizar destrozos en el domicilio, interviniendo su hermano para detenerlo, comenzando a realizar agresiones verbales y amenazas de muerte, como de incendiar el domicilio.
Sobre el caso dicha autoridad dio aviso al Centro de Atención Temprana con detenido donde se ordenó que la persona retenida fuera puesta a disposición de un Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades.