Amenaza con matar a su familia y quemar su casa; termina detenido en Nogales

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El hombre de 45 años fue detenido en la colonia Héroes luego de presuntamente amenazar de muerte a su madre y hermano durante la activación de un Código Violeta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 04:20 PM.