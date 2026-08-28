Apoya INDEX Nogales a Bomberos con donación para nueva estación en Los Virreyes

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La Asociación de Maquiladoras de Sonora entregó sábanas, colchas, almohadas y una televisión de 55 pulgadas para el personal de la recién inaugurada Estación 6

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/08/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 04:44 PM.