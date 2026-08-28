Apoya INDEX Nogales a Bomberos con donación para nueva estación en Los Virreyes

El H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nogales, “Gustavo L. Manríquez” expresó su más sincero agradecimiento a la Asociación de Maquiladoras de Sonora A.C. (INDEX Nogales), quienes realizaron una visita a la nueva estación número 6, para hacer entrega de una importante donación de diversos materiales.
El donativo consta de sábanas, colchas y almohadas nuevas, así como una televisión de 55 pulgadas, artículos que serán de gran utilidad para el personal que ya labora en la recién inaugurada base operativa ubicada en la colonia Los Virreyes.
La entrega estuvo a cargo del Ingeniero Genaro V. Álvarez, Director Ejecutivo de INDEX Nogales, quien se ha mantenido siempre atento a las necesidades de la institución demostrando el compromiso de INDEX con la comunidad de Nogales y su respaldo al cuerpo de Bomberos Nogales.