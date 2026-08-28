Aprueba Cabildo reglamento para fortalecer seguridad en espectáculos públicos

...

La nueva normatividad busca brindar mayor certeza a los asistentes, reforzar las medidas de Protección Civil y establecer mecanismos para la devolución de boletos en caso de cancelaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 11:21 AM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 11:29 AM.