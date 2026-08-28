Aprueba Cabildo reglamento para fortalecer seguridad en espectáculos públicos

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales consideró que la aprobación del Reglamento Municipal para la Celebración de Espectáculos Públicos por parte del Cabildo representa un paso importante para fortalecer el orden, la seguridad y la aplicación de la normatividad en eventos masivos, además de brindar mayor certeza a quienes adquieren boletos y reforzar las medidas de protección civil para las y los asistentes.
Reconozco y felicito a mis compañeras y compañeros integrantes del Ayuntamiento por haber aprobado el dictamen presentado por las comisiones de Espectáculos y Reglamentación, porque con este acuerdo damos mayor certeza jurídica tanto a quienes ofrecen este tipo de servicios como a quienes asisten a ellos, expresó.
No estamos promoviendo una medida recaudatoria; por el contrario, buscamos que quienes adquieren un boleto para un espectáculo público tengan mayor seguridad, protección y certeza, reiteró.
Con esta actualización, el Gobierno de la Ciudad fortalece el marco normativo municipal para ofrecer espectáculos públicos más ordenados, seguros y con mayores garantías para la ciudadanía.