Avanza obra en crucero Tecnológico-Los Maestros; abrirán carriles el 10 de septiembre

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Jorge Medina Esqueda informó que ya inició el colado de concreto hidráulico en los carriles de oriente a poniente y se busca habilitar la circulación en ambos sentidos antes de concluir septiembre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 04:53 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 05:03 PM.