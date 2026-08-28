Avanza obra en crucero Tecnológico-Los Maestros; abrirán carriles el 10 de septiembre

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, informó que continúan los trabajos en el crucero de la avenida Tecnológico y avenida Los Maestros, donde ya inició el colado de la superficie de rodamiento en los carriles con circulación de oriente a poniente en Nogales, Sonora.
Durante una visita de supervisión realizada por indicaciones del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, el funcionario señaló que la obra registra un avance cercano al 68 por ciento.
El objetivo es abrir el paso vehicular por estos carriles a más tardar el 10 de septiembre. Por ello se está colocando concreto hidráulico de resistencia rápida, con un periodo de fraguado de siete días, explicó.
Los trabajos no se han detenido. Sabemos que esta obra ha representado molestias temporales, pero estamos avanzando para recuperar la circulación lo antes posible, señaló.
Detalló que, una vez habilitados los carriles de oriente a poniente, continuarán trabajos complementarios como la instalación de barandales, guarniciones y otros detalles de la obra.
Asimismo, informó que el colado de concreto en los carriles de poniente a oriente iniciará en un plazo aproximado de siete días, con la previsión de contar con circulación en ambos sentidos entre el 20 y el 24 de septiembre.
Esperamos que para esas fechas ya tengamos circulación total en el crucero y podamos continuar únicamente con trabajos complementarios, puntualizó.