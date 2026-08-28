Camellón central en bulevar 2000 busca mejorar seguridad vial: Jorge Medina

...

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que la obra se realizó con base en un estudio de movilidad y busca ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/08/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 04:28 PM.