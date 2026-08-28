Camellón central en bulevar 2000 busca mejorar seguridad vial: Jorge Medina

La colocación de un camellón central en el Bulevar 2 mil es necesario según estudios de vialidad que van enfocados a la seguridad del automovilista en esa zona de alta circulación vehicular.
El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Nogales, Jorge Medina Esqueda, dio a conocer que la línea de concreto central obliga al conductor a manejarse con mayor seguridad en dicha área con el fin de evitar accidentes.
Sí, precisamente cuando se hizo la planeación de la construcción de la fábrica Dormakaba, nosotros como parte de los requisitos para un permiso de construcción les pedimos un estudio de movilidad, es decir, qué obras se iban a ocupar para que pueda haber mejor circulación, que el flujo sea más rápido, que haya seguridad.
Dentro de estas obras que arrojó este estudio de movilidad es esta guarnición central que esta nos restringe el paso de oriente a poniente y nos obliga a ir, a dar las vueltas en el lugar con la seguridad, ya sea con el semáforo o en donde lo permita la misma circulación, explicó Medina.
Dentro de estas obras que arrojó este estudio de movilidad es esta guarnición central que esta nos restringe el paso de oriente a poniente y nos obliga a ir, a dar las vueltas en el lugar con la seguridad, ya sea con el semáforo o en donde lo permita la misma circulación, explicó Medina.
Sí, definitivamente todo este tipo de obra viene de un análisis de tránsito vial, de un estudio de movilidad, es algo que lo hemos visto que está funcionando en otras ciudades, aquí también, como lo hemos hecho en algunos lugares, nomás que, pues algunas personas optan por ir a lo más cómodo, ir dar la vuelta en donde ellos se les haga más fácil.
Aquí lo importante es darle seguridad a la mayoría de la ciudadanía la invitación es a seguir las reglas de tránsito de manera correcta
Así es y sobre todo que circulen a la velocidad moderada, la velocidad que marquen los señalamientos de tránsito, los señalamientos de velocidad, porque tenemos calles con pavimento o concreto asfáltico y es una lástima tener que ponerle reductores de velocidad o topes, cuando realmente la solución está en que manejemos a la velocidad correcta.
Así es y sobre todo que circulen a la velocidad moderada, la velocidad que marquen los señalamientos de tránsito, los señalamientos de velocidad, porque tenemos calles con pavimento o concreto asfáltico y es una lástima tener que ponerle reductores de velocidad o topes, cuando realmente la solución está en que manejemos a la velocidad correcta.