Cierra convocatoria para campismo en Mascareñas con más de 100 participantes

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La actividad organizada por el Ayuntamiento de Nogales reunirá a participantes de ambos Nogales durante este fin de semana para disfrutar de la naturaleza, la convivencia y las tradiciones de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 11:45 AM.