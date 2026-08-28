Cierra convocatoria para campismo en Mascareñas con más de 100 participantes

El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, cerró la convocatoria para participar en la jornada de campismo y senderismo que se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en el ejido Mascareñas, con un registro de más de 100 participantes de ambos Nogales.
Precisamente este miércoles 26 de agosto cerramos el periodo de inscripciones, ya que requerimos los días restantes para organizar algunas actividades adicionales que se desarrollarán dentro del programa establecido para este próximo fin de semana en Mascareñas, informó el director de Desarrollo Económico, Luis Pérez Chávez.
Detalló que a las 05:00 horas del domingo 30 de agosto, las y los participantes iniciarán el recorrido por la ruta previamente trazada, acompañados por guías de la comunidad. La caminata tendrá una duración aproximada de dos horas y media y concluirá en el Rancho Las Brujas.
Pérez Chávez destacó que durante el recorrido las y los senderistas podrán disfrutar de los paisajes naturales de la región, caracterizados por sus áreas verdes, montañas, flora y fauna, zonas boscosas y las aguas del río Santa Cruz, además de conocer distintas rancherías de la zona.
Al término de la caminata se ofrecerá un ambiente de convivencia con música, folclor y una variedad de productos elaborados y comercializados por habitantes de la comunidad, con el propósito de fortalecer también la economía local.
El director de Desarrollo Económico agregó que niñas, niños, jóvenes y adultos inscritos podrán disfrutar de un menudo gratuito, que será ofrecido por la dependencia municipal con el apoyo de los comuneros de la región.