Convivencia y solidaridad toman las calles durante las tradicionales “Obregoneadas”

En una noche marcada por la convivencia familiar y el tradicional desfile de vehículos, la avenida Álvaro Obregón volvió a ser el epicentro de las ya representativas “Obregoneadas” de los jueves. Luego de las recientes precipitaciones pluviales en Nogales, Sonora, decenas de familias nogalenses y clubes de aficionados al automovilismo se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para disfrutar de la música, el ambiente nocturno y el flujo comunitario.
La jornada no solo ofreció entretenimiento sobre ruedas, sino también espacios de entretenimiento, aprendizaje y acciones de profunda solidaridad ciudadana que captaron la atención de los asistentes.
Son animales nobles y de fácil manejo, buscamos enseñar a la gente a convivir con ellos, a tocarlos con cuidado y a comprender que no representan un peligro si se respetan sus ciclos naturales y sus necesidades, destacó Paty durante la transmisión.
Aprovechamos la gran afluencia de autos y clubes en la Obregón para pedir el apoyo de la comunidad, cualquier aportación, desde un peso, suma para sus tratamientos médicos. Nogales siempre ha sido muy solidario y hoy nos unimos por nuestra compañera, expresó Daniela al invitar a la ciudadanía a sumarse a la causa a través de sus redes oficiales, al precisar que el sábado 29 de agosto van a desarrollar una venta de hamburguesas para recoger en el parque del DIF en la zona de El Greco, con opción de pedidos al teléfono 631-304-5696.