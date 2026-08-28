Convivencia y solidaridad toman las calles durante las tradicionales “Obregoneadas”

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Familias y clubes de automovilismo se reunieron en la avenida Álvaro Obregón, donde hubo exhibición de reptiles y un boteo para apoyar a una integrante de Nogales All Terrain que enfrenta cáncer

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/08/2026 02:43 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:46 PM.