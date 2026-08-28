Destaca Angélica Burgos entrega de periódico Regeneración casa por casa en Nogales

El mantener a los nogalenses informados de los logros alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), es el objetivo del reparto del periódico Regeneración en las colonias de la ciudad, indicó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en esta frontera, manifestó de la importancia de la entrega casa por casa, del órgano de difusión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la comunidad de Nogales, Sonora.
Esta labor es muy importante como militantes que somos de Morena...porque se fortalece el trabajo partidista y al mismo tiempo, los nogalenses se enteran de las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación, explicó
Los voluntarios han recorrido las colonias Buenos Aires, Héroes, Benito Juárez, Serena, Lomas de Anza, Lomas del Sol, Puesta del Sol, Primavera, Solidaridad, Colinas del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales y Colosio entre otras.
De igual manera la Solidaridad, Benito Juárez, Serena, Buenos Aires, Héroes, enumeró, Pueblitos, Los Encinos, Flores Magón, Terrazas, Las Torres y La Esperanza, entre otras.
Esta labor habrá de continuar de manera permanente, agregó, como parte del fortalecimiento y posicionamiento de Morena entre la ciudadanía fronteriza.