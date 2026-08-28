Destaca Angélica Burgos entrega de periódico Regeneración casa por casa en Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 resaltó que las brigadas de Morena recorren las colonias para informar a la ciudadanía sobre las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 12:10 PM.