Detienen a joven tras presunta venta de droga en plena avenida Obregón

...

El joven de 19 años fue detenido por la Policía Municipal luego de que presuntamente realizara un intercambio de narcóticos cerca de la plaza Miguel Hidalgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 03:32 PM.