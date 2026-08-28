Detienen a joven tras presunta venta de droga en plena avenida Obregón

Un joven presunto vendedor de drogas fue detenido por la Policía Municipal en flagrancia al realizar una acción de compra venta de narcóticos siendo asegurado en posesión de varias dosis de diferentes estupefacientes.
De acuerdo con la información oficial este arresto se suscitó alrededor de las 04:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la avenida Álvaro Obregón a la altura de la plaza Miguel Hidalgo observaron al hoy detenido cuando realizaba un intercambio de un producto a otro masculino.
En el instante uno de ellos al notar la presencia de la unidad policial arrojó una cajetilla de cigarros al piso mientras el otro huyó a fuerza de carrera perdiéndose de vista, por lo que al abordar a dicha persona y hacerle saber que arrojar basura en la vía pública representa una falta administrativa y preguntando era lo que había arrojado, contestando que era droga.
Por lo que los agentes procedieron al aseguramiento de la cajetilla, la cual al abrirla localizan varios envoltorios plásticos de color azul y amarillo con un polvo blanco granulado, con las características de la metanfetamina.
Ante dicha situación los agentes le colocaron los candados de mano a quien dijo llamarse Brayan "N" de 19 años, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida y la materia asegurada fuera puesta a su disposición.