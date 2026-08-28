“El espíritu es proteger al consumidor”: Gim Nogales sobre nuevo reglamento de espectáculos

Garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de fraude en la compra de boletos y asegurar que los eventos públicos cuenten con las medidas de protección adecuadas, son los objetivos centrales de la reciente actualización al reglamento de espectáculos.
El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, detalló que esta aprobación del Cabildo busca dotar de mayores herramientas de defensa al consumidor local, y aclaró que la medida no tiene fines recaudatorios para los empresarios, sino que le permite al Ayuntamiento de Nogales, intervenir de manera directa para salvaguardar a los asistentes ante posibles abusos o cancelaciones.
Y el espíritu que tiene es principalmente proteger al consumidor, al usuario, al que asiste a un espectáculo o quiera asistir y que tenga esa confianza de que no sea un fraude, de que su boleto que compre esté legítimamente establecido. Y eso es el principio fundamental de renovarlos, entre otras cosas que le dan también mucha legitimidad al evento, comentó el alcalde.
Además, el reglamente establecer mecanismos estrictos frente a aquellos promotores que cancelen sus presentaciones y abandonan la ciudad, sin devolver el importe de las entradas, ya que al asumir el Ayuntamiento una responsabilidad solidaria, se obliga a que existan garantías que impidan que el espectador pierda su dinero y quede desprotegido frente a los organizadores.
No es un reglamento en función de algo recaudatorio, es en función del espíritu de cuidar al ciudadano, de proteger al ayuntamiento, protegerlo en cuanto al tema de la seguridad principalmente y con respecto al tema de la fiscalización, que sea puntual, exacta y transparente, mencionó.