“El espíritu es proteger al consumidor”: Gim Nogales sobre nuevo reglamento de espectáculos

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El alcalde destacó que la actualización busca evitar fraudes en la venta de boletos y fortalecer la supervisión de Protección Civil en eventos públicos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/08/2026 02:12 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:16 PM.