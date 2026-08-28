Impulsa Angélica Burgos “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias en Nogales

Con el compromiso de fortalecer el tejido social e involucrar de manera activa al núcleo familiar, se llevó a cabo el programa comunitario “Mi Barrio con Valor” en las instalaciones del Jardín de Niños Sonora y Francisco Javier Taddei, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
La iniciativa, impulsada en coordinación entre Jóvenes al 100, Mujeres al 100, encabezada por Angélica Burgos Garay y la Payasita Bolillita, busca promover valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la empatía, la honestidad y la solidaridad a través de actividades recreativas, dinámicas y convivencia sana entre padres, madres e hijos.
Alejandra Velázquez, coordinadora de Jóvenes al 100, destacó la importancia de llevar estas dinámicas directo a los vecindarios y planteles educativos.
Mi Barrio con Valor es un proyecto creado en colaboración con la payasita Bolillita, nuestra coordinadora Angélica Burgos de Mujeres al 100 y la coordinación de Jóvenes al 100. Es un evento donde buscamos rescatar y fortalecer los valores en el núcleo de la familia y los infantes, llevándolos a la práctica diaria desde casa, puntualizó.