Impulsa Angélica Burgos “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias en Nogales

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La iniciativa llevó actividades recreativas y dinámicas sobre valores al Jardín de Niños Sonora y Francisco Javier Taddei, en la colonia Luis Donaldo Colosio

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/08/2026 05:15 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 05:18 PM.