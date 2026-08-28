Preparan gran jornada deportiva por el 108 Aniversario de la Gesta Heroica de Nogales

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El IMDEN presentó una cartelera con carreras, ciclismo de montaña, ultramaratón, voleibol, lucha libre y rodeo para este domingo 30 de agosto en el Parque Mascareñas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/08/2026 02:38 PM.
En Nogales y editada el 28/08/2026 02:40 PM.