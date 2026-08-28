Preparan gran jornada deportiva por el 108 Aniversario de la Gesta Heroica de Nogales

Con una amplia cartelera atlética, ciclista y recreativa, el Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN) presentó el programa oficial para la conmemoración deportiva del 108 Aniversario de la Gesta Heroica de Nogales, cuya sede principal será el tradicional Parque Mascareñas este domingo 30 de agosto.
Cristóbal Corral, subdirector del IMDEN, junto a Olga Gaxiola, coordinadora deportiva de la dependencia, convocó a la comunidad local y de municipios vecinos a sumarse a esta gran fiesta cívica y familiar. El programa no solo abarcará disciplinas de alto rendimiento, sino también torneos de voleibol, funciones de lucha libre, exhibiciones de rodeo, presentaciones musicales en vivo y venta de antojitos regionales.
Ambas modalidades tendrán como punto de inicio y meta las instalaciones del Parque Mascareñas, con una recomendación de arribo temprano para calentamiento e hidratación, ya que las salidas escalonadas serán a partir de las 6:30 horas.
En la ruta de 30 kilómetros, el recorrido con trayecto hacia la zona de La Virgen, por la zona de la sierra a Santa Cruz, contempla 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta, con meta en el Parque Mascareñas, bajo un tiempo estimado de 1 hora con 30 a 45 minutos.
El Ultramaratón de 80 kilómetros es un circuito extenso que abarcará desde Mascareñas, el cruce hacia Santa Cruz por el río, el paso por San Lázaro, la carretera rumbo a Los Picos y las inmediaciones de las vías del tren hasta el retorno final.
Para la prueba reina de 80 kilómetros, los organizadores anunciaron una meta volante de mil pesos en el Cerro de la Virgen para el primer lugar varonil y femenil.
Asimismo, habrá un incentivo especial de 5 mil pesos para quien logre romper las marcas del año anterior, de 2 horas 47 minutos en la rama varonil, y 2 horas 56 minutos impuestas por la campeona Ana Carolina López en la división femenil, a quien le dedican esta jornada deportiva y el deseo de recuperación clínica después de un accidente.
La jornada deportiva cuenta con la coordinación intermunicipal entre Nogales y Santa Cruz, además del respaldo de la comisaría de Mascareñas para garantizar la seguridad, abasto e hidratación de todos los participantes.